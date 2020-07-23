إيرادات "تسلا" تتجاوز التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية عن عائدات بلغت 6 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة التوقعات، في حين واصلت تسجيل أرباح للربع الرابع على التوالي.

وبلغت الأرباح بالنسبة للسهم 18ر2 دولار، متجاوزة توقعات وول ستريت.

وزاد عدد المركبات التي تم تسليمها قليلاً عن الربع الأول من العام، والذي بلغ 90 ألفا و 891 مركبة، ولكنه انخفض بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع سهم الشركة بقوة خلال الأشهر الأخيرة، ما منحها قيمة سوقية تصل إلى حوالي 290 مليار دولار، لتصبح أكبر شركة سيارات من حيث القيمة السوقية في العالم.

وارتفع سعر السهم بنسبة 300 % هذا العام.

وأكد إيلون ماسك، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، في عرض تقديمي مع المستثمرين أمس الأربعاء أن تسلا ستفتح مصنعا جديدا ضخما بالقرب من أوستن في ولاية تكساس، ووصف المصنع بأنه "جنة بيئية".

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