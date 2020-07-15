ترامب: لست مهتماً في الوقت الحالي بالتحدث مع الصين

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إنه ليس مهتما بالتحدث مع الصين بشأن اتفاق المرحلة 2 للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي مقابلة مع قناة سي بي إس نيوز التلفزيونية، سئل ترامب عما إذا كانت محادثات المرحلة الثانية للتجارة قد لفظت أنفاسها فأجاب قائلا "لست مهتما في الوقت الحالي بالتحدث إلى الصين".

وأضاف قائلا "لقد أبرمنا اتفاقا تجاريا عظيما"، مشيرا إلى اتفاق المرحلة 1 الذي وقعه البلدان في يناير، "لكن بمجرد إتمام الاتفاق وبينما لم يكن الحبر قد جف، فإنهم صفعونا بالوباء" في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أولا في مدينة ووهان الصينية.

وقال ترامب "لهذا فإنني في الوقت الحالي لست مهتما بالتحدث مع الصين بشأن اتفاق آخر".

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