شيك بألف دولار لكل أمريكي لمواجهة كورونا

المصدر: رويترز

سعت إدارة ترامب أمس الثلاثاء لحزمة تحفيز بتريليون دولار من أجل امتصاص التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، تشمل شيكات بألف دولار للأمريكيين في غضون أسبوعين، في حين قالت نيويورك إنها قد تأمر سكان أكبر مدينة أمريكية من حيث عدد السكان بالبقاء في منازلهم.

وقال الرئيس دونالد ترامب إن هناك تقدما في التصدي للفيروس سريع الانتشار، وتوقع "انتعاشا قويا" للاقتصاد الأمريكي عندما يتباطأ التفشي.

وتعكف إدارة ترامب، الساعي للفوز بإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر، على حزمة تحفيز تتجاوز التريليون دولار، تتضمن 50 مليار دولار لشركات الطيران التي تواجه شبح الإفلاس و250 مليار دولار قروضا للشركات الصغيرة.

وقال ترامب، محاطا بكبار مستشاريه في غرفة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، إن إدارته تدرس خطة لإرسال شيكات إلى الأمريكيين بقيمة ألف دولار لمساعدتهم على تجاوز الأزمة، لكنه أضاف أن التفاصيل مازالت قيد البحث.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن ذوي الدخل المرتفع قد لا يتلقون تلك المدفوعات، التي يمكن إرسالها في غضون الأسبوعين القادمين.