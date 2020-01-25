ماكدونالدز تغلق منافذها في 5 مدن صينية بسبب فيروس كورونا

المصدر: د ب ا

أغلقت شركة ماكدونالدز، بصورة مؤقتة، عدداً من منافذها في خمس مدن بإقليم هوبي الصيني بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد على نحو سريع.

وذكرت الشركة، التي تتخذ من شيكاغو بالولايات المتحدة مقرا لها، في بيان نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة أن كل مطاعم ماكدونالدز فى مدن ووهان، وإتشو، وهوانجانج، وتشيانجيانج، وشيانتاو تم إغلاقها اعتبارا من اليوم.

وتمت عملية إغلاق المطاعم فى المدن التي تم فيها وقف حركة المواصلات العامة، ولم تحدد الشركة عدد المطاعم التي تم إغلاقها.

وأشارت بلومبرغ إلى أن الشركة عززت الإجراءات الإحترازية فى المطاعم التى تعمل بصورة عادية في المدن والمناطق الأخرى بالصين.

وكان يوجد لدى شركة ماكدونالدز نحو ثلاثة آلاف مطعم في الصين بنهاية العام 2018.