المسؤول عن تعافي "نيسان" يعتزم الاستقالة

المصدر: د ب أ

يعتزم جون سيكي، ثالث أعلى مسؤول تنفيذي في شركة نيسان للسيارات، الاستقالة من الشركة في خطوة مفاجئة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء أن سيكي، نائب مدير التشغيل في نيسان، المسؤول عن تعافي الشركة بعد فضيحة الفساد التي طالت رئيسها السابق، كارلوس غصن، يعتزم الانضمام إلى شركة نيديك اليابانية لتصنيع المحركات.

وكان سيكي من بين أبرز المرشحين لرئاسة الشركة خلفا لغصن.

ويواجه غصن، المدير السابق لتحالف بين نيسان موتور وميتسوبيشي موتورز كورب اليابانيتين ورينو الفرنسية، أربع تهم من بينها الإبلاغ عن مخصصاته المالية بأقل من قيمتها وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفي حيالها غصن ارتكاب أي مخالفات.

وكان قد تم إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة في أبريل الماضي.