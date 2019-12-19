الصين تعلن إعفاء منتجات كيماوية ونفطية أمريكية من رسوم جمركية

المصدر: رويترز

كشفت الصين اليوم الخميس عن قائمة جديدة تضم ستة سلع كيماوية ونفطية أمريكية ستُعفى من الرسوم الجمركية بعد أيام من إعلان أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق "المرحلة واحد" التجاري.

وذكرت وزارة المالية أن الإعفاء سيُطبق لمدة عام واحد اعتبارا من 26 ديسمبر دون ذكر قيمة الواردات المعفاة من الرسوم.

وأضافت أنه لن يجري رد الرسوم التي فُرضت بالفعل على منتجات أمريكية.

وسيُطبق الإعفاء من الرسوم على أربعة منتجات كيماوية ومنتجين نفطيين مكررين.

ورفعت الصين الرسوم الجمركية على بعض شحنات فول الصويا ولحم الخنزير الواردة من الولايات المتحدة في السادس من ديسمبر الحالي قبل أن يتوصل الجانبان لاتفاق المرحلة واحد الذي يهدف لإلغاء رسوم جمركية كان مقررا تطبيقها في 15 ديسمبر.

وأعلنت الصين أنها ستواصل العمل على إعفاء المنتجات من الرسوم الجمركية وستعلن الدفعة الثانية من الإعفاءات في الوقت المناسب.