ترامب يرجىء رفع الرسوم الجمركية على الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل الأربعاء/الخميس تأجيل زيادة الرسوم على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار (بنسب تتراوح بين 25 و30%) من مطلع أكتوبر المقبل إلى منتصف الشهر نفسه.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب عبر حسابه على تويتر.

....on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th.