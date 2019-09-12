ترامب يرجىء رفع الرسوم الجمركية على الصين

المصدر: د ب أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل الأربعاء/الخميس تأجيل زيادة الرسوم على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار (بنسب تتراوح بين 25 و30%) من مطلع أكتوبر المقبل إلى منتصف الشهر نفسه.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب عبر حسابه على تويتر.

....on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١١ سبتمبر ٢٠١٩

واعتبر تلك الخطوة "بادرة حسن نية".

وكانت الصين أعلنت الأربعاء عن مجموعة السلع الأمريكية التي قررت إعفاءها من الرسوم الإضافية البالغة 25% والتي فرضتها العام الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تخفيف تأثير الحرب التجارية مع واشنطن دون رفع الرسوم التي فرضتها على المنتجات الزراعية الأمريكية الرئيسية مثل فول الصويا واللحوم.

كان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد أعلن منذ ديسمبر الماضي، ست جولات من الإعفاءات من الرسوم العقابية المفروضة على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار.

وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى اعتزامها الإعلان من مجموعة جديدة من الإعفاءات من الرسوم في وقت لاحق.