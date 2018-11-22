مجلس إدارة نيسان يجتمع اليوم لبحث مصير غصن

المصدر: د ب أ

تعقد شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات اجتماعا لمجلس إدارتها اليوم الخميس، يمكن أن يحسم مصير رئيس الشركة كارلوس غصن، بعد أن تم اعتقاله بشكل غير متوقع للاشتباه في خرقه للقوانين المالية.

وأمر ممثلو الادعاء في طوكيو باعتقال رئيس الشركة (64 عاما) يوم الاثنين بدعوى أنه أبلغ عن قيمة أقل لراتبه بمقدار خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) على مدى خمس سنوات من عام 2011.

وخلص تحقيق داخلي أجرته ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان إلى أن غصن تلاعب في حزمة المدفوعات التي يتلقاها لسنوات.

وتطال هذه القضية أيضا شركة رينو الفرنسية للسيارات، حيث يشغل غصن منصب رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي. وهو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي اليابانية لصناعة السيارات.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير إنه سيلتقي نظيره الياباني هيروشيجي سيكو في باريس بعد ظهر اليوم الخميس لإجراء محادثات بشأن مستقبل التحالف بين شركات صناعة السيارات الثلاث.