أوبك ترفض دعوة ترامب لزيادة فورية في إنتاج النفط

المصدر: رويترز

استبعدت السعودية، أكبر منتج في أوبك، وروسيا، أكبر المنتجين الحلفاء للمنظمة، اليوم الأحد (23 سبتمبر) أية زيادة فورية في إنتاج النفط الخام، في رفض فعلي لدعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التحرك لتهدئة السوق.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين: إنه يتوقع أن يستمر التعاون مع الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك إلى ما بعد الاتفاق الساري حاليا حول الإمدادات، مضيفا أن الأسواق متوازنة نسبيا وأن العرض والطلب مناسبان للأهداف التي اتُفق عليها في العام 2016.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في كلمة في الاجتماع المشترك الذي عُقد في الجزائر إن عصرا من الغموض والتحديات بدأ بالفعل، مشيرا إلى الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.

وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 80 دولارا للبرميل هذا الشهر، مما دفع ترامب يوم الخميس (20 سبتمبر) لدعوة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من جديد إلى خفض الأسعار، لكن وزراء الطاقة أعلنوا في الجزائر أنه لا توصية رسمية هناك بأية زيادة في الإمدادات.