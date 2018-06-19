الصين تتعهد بمقاومة الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة

المصدر: د ب أ

قالت الصين اليوم الثلاثاء إنها ستقاوم رسوم جمركية جديدة تعتزم الولايات المتحدة فرضها على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار والتي أعلن عنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب مساء الاثنين.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان بعد إعلان ترامب، إن التعريفات الأمريكية تشكل "ضغطا وابتزازا شديدا" ، مؤكدة أن الصين ستقاوم تلك الرسوم عبر اتخاذ "تدابير كمية ونوعية شاملة".

وأضافت الوزارة في البيان : "الولايات المتحدة بدأت حربا تجارية وانتهكت قواعد السوق. رد الصين هو حماية مصالح الدولة والشعب."

وجاء إعلان ترامب بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي رسوما جمركية على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، وردت الصين عليها بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بنفس القيمة.

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