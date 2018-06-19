ترامب يفرض رسوم جديدة على سلع صينية بـ 200 مليار دولار

المصدر: د ب أ

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أصدر تعليماته إلى الممثل التجاري الأميركي بإعداد رسوم جمركية جديدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، في خطوة من شأنها تأجيج حرب تجارية متنامية بين البلدين.

وقال ترامب في بيان أصدره مساء الاثنين إن الرسوم الجمركية التي تصل نسبتها إلى 10% ستدخل حيز التنفيذ "اذا رفضت الصين تغيير ممارساتها وأيضا اذا أصرت على المضي قدما في الرسوم الجديدة التي أعلنت عنها مؤخرا."

وأضاف: "إذا زادت الصين من رسومها الجمركية مرة أخرى ، فسوف نقابل هذا الإجراء بالسعي إلى فرض رسوم إضافية على سلع أخرى بقيمة 200 مليار دولار".

وهذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من تحركات يغلب عليها التحدي من جانب الصين والولايات المتحدة بدأت منذ عدة أشهر.

والأسبوع الماضي قالت الولايات المتحدة إنها ستفرض رسوما على سلع بقيمة 50 مليار دولار ، مع البدء في سريان رسوم على سلع قيمتها 34 مليار دولار في 6 وليو ، والباقي في وقت لاحق.

وردت بكين على الفور بفرض رسوم على سلع أمريكية بمبلغ مماثل من المقرر أن يبدأ سريانها الشهر المقبل.

واتهم ترامب في بيانه يوم الاثنين الصين بارتكاب "ممارسات تجارية غير عادلة تتعلق بالاستحواذ على الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأميركية".

وأضاف أن التعريفات الانتقامية للصين تعد مؤشرا واضحا على "تصميمها على إلحاق الضرر بالولايات المتحدة بشكل دائم وغير عادل".

وقال ترامب: "لدي علاقة ممتازة مع الرئيس شي جين بينج وسنواصل العمل معا في العديد من القضايا. لكن الولايات المتحدة لن يتم استغلالها مجددا بشأن التجارة من قبل الصين ودول أخرى في العالم".