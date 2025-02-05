إيلون ماسك موظف حكومي خاص.. ماذا يعني ذلك؟

على الرغم من كون إيلون ماسك أغنى رجل في العالم شخصًا ذا سمعة بارزة في عالم الأعمال، فقد أثار دوره في الحكومة الأمريكية تساؤلات عديدة ، خصوصًا من قبل بعض الديمقراطيين، إذ يخشى هؤلاء من أن هذا الدور قد يؤدي إلى تضارب مصالح بين منصبه الحكومي وشركاته الخاصة مثل تسلا وسبيس إكس، التي تتعامل مع وكالات حكومية يمكن أن تؤثر على نتائج قراراته.

ويجب على الموظفين الحكوميين الخاصين الالتزام بالكثير من القواعد، وإن كانت بعض هذه القواعد أقل تشددًا مقارنة بالموظفين الدائمين. في حالة ماسك، يتعين عليه تقديم إفصاحات مالية سرية إذا كان من المتوقع أن يؤثر في السياسات الحكومية.

وبحسب تقرير لـ " واشنطن بوست " فإن الموظف الحكومي الخاص هو شخص يعمل مع الحكومة لفترة محدودة، وقد يتقاضى أجرًا أو لا يتقاضى. هذا التصنيف يعفيه من بعض القواعد التي تنطبق على الموظفين الفيدراليين الدائمين، مثل الإفصاحات المالية وتضارب المصالح. ولكن، لا يزال يتعين على ماسك الالتزام ببعض القواعد العامة للحكومة.

وأعرب المشرعون الديمقراطيون وبعض الجمهوريين عن قلقهم بشأن تفويض ماسك الواسع نظرًا لأنه لم يتم انتخابه أبدًا.

وقال ليفات للصحفيين يوم الاثنين: "إيلون ماسك هو قائد أعمال فريد من نوعه. إنه رجل أعمال. إنه يخدم حليفًا عظيمًا وصديقًا ورئيسًا".

وقالت وزارة العدل في ملخص لها إن الموظفين الحكوميين الخاصين "يخضعون لمعظم القواعد، وإن كان ذلك في بعض الأحيان بطريقة أقل تقييدًا" .

وأعلن مسؤول في البيت الأبيض أن إيلون ماسك يشغل رسميا منصب موظف حكومي خاص تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب.

ويعني هذا التصنيف أن ماسك - رجل الأعمال الملياردير في مجال التكنولوجيا الذي كان قوة داخل إدارة ترامب الجديدة - ليس متطوعًا ولكنه ليس أيضًا موظفًا فيدراليًا بدوام كامل.

وبحسب ملخص وزارة العدل الأمريكية، فإن الموظف الحكومي الخاص هو "أي شخص يعمل، أو من المتوقع أن يعمل، لصالح الحكومة لمدة 130 يومًا أو أقل خلال فترة 365 يومًا".

وبحسب تقرير لشبكة CNN فإن ماسك لا يتقاضى أجرًا ، كما أن لديه تصريحاً أمنياً سرياً للغاية.

ويملك ماسك، أغنى رجل في العالم والذي أصبح من المؤيدين المتحمسين لترامب خلال الحملة الانتخابية، مكتبا في حرم البيت الأبيض. وفي غضون أسابيع من تولي ترامب منصبه، أظهر ماسك أنه يتمتع بتفويض واسع النطاق لتنفيذ مبادرة كفاءة الحكومة المعروفة باسم DOGE.

وأكد ترامب يوم الاثنين أن ماسك لديه حق الوصول إلى نظام الدفع المهم لوزارة الخزانة ، والذي يرسل الأموال نيابة عن الحكومة الفيدرالية بأكملها. رفعت النقابات الفيدرالية وغيرها يوم الاثنين دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة بشأن الوصول.

وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت موجودا داخل المكتب البيضاوي أثناء تعليق ترامب على اختصاص ماسك.

وقال ترامب "لا يستطيع إيلون ماسك أن يفعل أي شيء دون موافقتنا، ولن يفعل ذلك. وسنمنحه الموافقة عندما يكون ذلك مناسبًا. أما عندما لا يكون ذلك مناسبًا، فلن نفعل ذلك".

كان نجاح ماسك في مجال الأعمال مدفوعًا جزئيًا بأموال فيدرالية ، كما تلقت سبيس إكس مليارات الدولارات في عقود حكومية مباشرة.

وباعتباره موظفاً حكومياً خاصاً، يخضع ماسك لقانون تضارب المصالح الفيدرالي الذي يحظر على موظفي الحكومة المشاركة في أمور من شأنها أن تؤثر على مصالحهم المالية. ويمكن تطبيق هذا القانون جنائياً أو في سياق مدني، ولكن لا يمكن تطبيقه إلا من قبل وزارة العدل.

وقالت كاثلين كلارك، أستاذة القانون بجامعة واشنطن والمتخصصة في أخلاقيات الحكومة: "نحن نعتمد على وزارة العدل لتطبيق معايير تضارب المصالح المالية ضد إيلون ماسك وكل شخص آخر، وهناك سبب للشك في أن وزارة العدل في عهد ترامب ستنفذ أي قوانين، بما في ذلك القوانين الجنائية، ضد حليف ترامب".

ويجعل هذا التصنيف أيضًا ماسك خاضعًا للعديد من المعايير الأخلاقية الحكومية، ولكن ليس كلها.

يبقى أن نرى ما إذا كان تعيين ماسك يتطلب منه تقديم إقرار مالي سيتم الإعلان عنه.

ووفقًا لملخص وزارة العدل، قد يُطلب من الموظفين الحكوميين الخاصين "تقديم تقرير إفصاح مالي في غضون 30 يومًا من توليهم مناصبهم. إذا كنت تتقاضى أجرًا أعلى من المعدل المدفوع لموظف GS-15 ومن المتوقع أن تخدم لأكثر من 60 يومًا، فيُطلب منك تقديم تقرير متاح للجمهور. إذا كنت تتقاضى أجرًا عند هذا المستوى أو أقل منه، فيجب عليك تقديم تقرير على أساس سري إذا كان اتخاذك للقرار قد يكون له تأثير اقتصادي على كيان غير فيدرالي".

وبحسب "واشنطن بوست" يأتي الكشف من جانب البيت الأبيض بعد أسابيع من التكهنات بشأن وضع ماسك، حيث تحرك ملياردير التكنولوجيا بسرعة غير مسبوقة ونطاق واسع من الوصول إلى وكالات حكومية مغلقة ودفع الموظفين الفيدراليين إلى الرحيل .

وأعلن ماسك أن ترامب أمر بإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ وقدم أغنى رجل في العالم عروض شراء لموظفين فيدراليين كجزء من جهد لإعادة تنظيم القوى العاملة الحكومية بالكامل ؛ وحصل مؤخرا على إمكانية الوصول إلى نظام حساس لوزارة الخزانة مسؤول عن تريليونات الدولارات من مدفوعات الحكومة الأمريكية.