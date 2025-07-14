خوان رويج ألفونسو.. أغنى بقال في العالم

ويتمتع دائماً بروح المغامرة، ولكن أهم ما ميزه هو إقدامه على خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم في هذا المجال؛ وهي تقديم عقود عمل بدوام كامل لجميع موظفيه في سلسلة يبلغ طولها 1600 متجر، وينص عقد العمل على المشاركة في فوائد الشركة، والتدريب الدائم، والراتب الكامل خلال الإجازة المرضية، وإمكانية العمل بالقرب من المنزل، حتى أن راتب الموظف لديه يتجاوز راتب نظيره الحكومي في هذا القطاع، ووصف موظفوه في الدوريات المختصة بأنهم «مجموعة راضية ملتزمة بأهداف العمل».
بعد تخرجه بثماني سنوات، حصل على دراسات عليا في إدارة الأعمال بجامعة نافارا.
كان أبواه يملكان سلسلة محلات جزارة مكونة من 8 فروع في «لا بوبلا دي فارنالس»، إلى أن أقنعهما بتحويل نشاطهما إلى البقالة، وسمى سلسلة محلات العائلة باسم «ميركادونا»، ثم اشتراها منهما هو وزوجته وثلاثة من إخوته الخمسة في عام 1981، ثم اشترى معظم حصص إخوته بعد 10 أعوام، وحقق نجاحاً كبيراً في مجال البيع بالتجزئة، مستنداً إلى استراتيجية وصفت بأنها «محفوفة بالمخاطر» للتسعير التنافسي، معتمداً على الابتكارات التكنولوجية مثل ماسحات الباركود ومرافق التوزيع الآلية، وفي أواخر التسعينيات أقدم على خطوة غير مسبوقة في هذا المجال في إسبانيا؛ وهي تقديم عقود بدوام كامل لجميع الموظفين لديه، وكان ذلك من أسباب حصوله على «جائزة الأمير فيليبي للتميز في الأعمال» في عام 2010.
فلسفة خاصة
الملياردير الخجول الصارم
وقد وصف رويج بأنه خجول ولكنه قوي في الوقت نفسه وصريح وصارم، وقيل عنه «إذا تحدثت إليه ولم تستطع كسب ثقته سوف تجده شخصية باردة كالثلج».
كما أن هناك أقوالاً نسبت إليه صارت بمثابة الأمثال والحكم؛ ومنها «في إسبانيا علينا أن نأخذ عن الصينيين ثقافة العمل الجاد في أسواقهم» وأيضاً «ليس عليك أن تعمل في وظيفة تحبها، بل عليك أن تجعلها شيئاً تحبه».
اقرأ أيضاً:
نصيحة من ذهب.. كيف تحوّل مهاجر فقير إلى أول مليونير أمريكي؟
من القمة إلى الهاوية.. مليارديرات من الثراء الفاحش إلى الإفلاس
270 مليار دولار ثروة أغنى 10 مليارديرات في بريطانيا
إيلون ماسك بلا أقنعة.. أغرب 10 أسرار عن أغنى رجل في العالم
أخفى ثروته ووزّعها سراً.. كيف تخلى عن 8 مليارات دولار ومات فقيراً؟