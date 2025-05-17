إيلون ماسك بلا أقنعة.. أغرب 10 أسرار عن أغنى رجل في العالم

يُعتبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أحد أكثر الشخصيات تأثيراً في عالم التكنولوجيا والابتكار، وهو أكثر من مجرد مبتكر أو رجل أعمال ناجح، فحياته حافلة بتفاصيل غريبة، مدهشة، وأحياناً غير متوقعة، تكشف عن شخصية خارجة عن المألوف لا تسير على النمط التقليدي.

رغم شهرته على مستوى العالم إلا ان هناك جوانب خفية من حياته لا يعلمها الكثيرون منها:

الطفل المبرمج

في سن مبكرة، بدأ ماسك رحلته مع التكنولوجيا عبر البرمجة، وهو في الثانية عشرة فقط، طوّر لعبة فضائية بسيطة أطلق عليها اسم Blastar، وقام ببيعها لمجلة متخصصة مقابل 500 دولار، اللعبة لا تزال متاحة على الإنترنت، وتعد أول إشارات ولعه بالفضاء، وفقا لـ Motorsektionen.

الشاشة الصغيرة

خلافاً لصورة الملياردير الجاد، شارك ماسك في مشهد قصير بمسلسل "The Big Bang Theory" الشهير، حيث أدى نفس شخصيته أثناء تطوعه في مطبخ خيري، المشهد أظهر حسه الفكاهي واستعداده لتقديم نفسه بطريقة غير نمطية.

الاسم الغريب

في واحدة من أكثر قراراته غرابة، أعلن ماسك وزوجته الموسيقية "غرايمز" عن اسم طفلهما: X Æ A-12. الاسم أثار موجة من الحيرة والتندر عبر الإنترنت، ويقال إن رموزه تحمل دلالات علمية وتكنولوجية وحتى عسكرية، منها طراز طائرة الاستطلاع "A-12" الأمريكية.

تجربة قاسية

نشأ ماسك في جنوب أفريقيا وتعرض خلال طفولته لتنمر قاسٍ، وصل في إحدى الحوادث إلى إصابة جسدية أدت إلى دخوله المستشفى، يقول ماسك إن هذه التجارب شكّلت شخصيته القوية وزادت من عزيمته في مواجهة التحديات.

علم الصواريخ

رغم عدم حصوله على شهادة في هندسة الطيران، تمكّن ماسك من تأسيس شركة "سبيس إكس" الرائدة في مجال الفضاء بعد أن غاص في كتب الفيزياء والتكنولوجيا، وتعلّم من كبار المهندسين والعلماء، ويعزو كثيرون نجاحه في هذا المجال إلى نهمه المعرفي وقدرته على التعلم الذاتي.

سيارة جيمس بوند

في عام 2013، اشترى ماسك سيارة "لوتس إسبريت" التي استخدمها جيمس بوند كغواصة في فيلم The Spy Who Loved Me، وأعرب ماسك عن رغبته في تطويرها لتعمل بالفعل تحت الماء، في مشهد يعكس انجذابه المستمر للتكنولوجيا المستوحاة من الخيال.

إقالة من شركته

قبل "تسلا" و"سبيس إكس"، شارك ماسك في تأسيس شركة الإنترنت "Zip2"، التي وفّرت أدلة إلكترونية للصحف، ورغم نجاح المشروع الذي بيع لاحقاً بحوالي 300 مليون دولار، تمّت إقالته من منصبه كرئيس تنفيذي، في تجربة تبرز أن طريقه نحو النجاح لم يكن سهلاً.

حضارة على المريخ

طموحات ماسك تتجاوز كوكب الأرض، من خلال "سبيس إكس"، يخطط لنقل البشر إلى المريخ، ليس فقط من أجل الاستكشاف، بل بهدف إقامة مستوطنات دائمة هناك. وقد كشف عن خطط مفصّلة لبناء بنية تحتية كاملة على الكوكب الأحمر خلال العقود القادمة.

الازدحام المروري

أطلق ماسك فكرة "The Boring Company" كرد عملي على معاناة المدن من الازدحام، بهدف إنشاء شبكة أنفاق تحت الأرض لنقل المركبات بسرعة عالية، أول مشروع تجريبي تم تنفيذه بالفعل تحت مدينة لوس أنجلوس، في محاولة لتطبيق رؤى غير تقليدية على مشكلات يومية.

قائمة أغنياء العالم

بفضل امتلاك حصص ضخمة في "تسلا" و"سبيس إكس"، تحتل ثروة ماسك المركز الأول في قائمة أثرى أثرياء العالم، وقد تجاوزت ثروته أحياناً 400 مليار دولار، ما يجعله أحد أبرز الفاعلين في الاقتصاد العالمي.

من برمجة الألعاب في سن المراهقة إلى السعي لتحويل المريخ إلى موطن بشري، يُجسّد إيلون ماسك نموذجاً فريداً لرائد أعمال لا يعترف بالحدود، وبين الجنون والعبقرية، يواصل الرجل إعادة تشكيل مفاهيم المستقبل، مشروعاً تلو الآخر.