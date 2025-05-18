270 مليار دولار ثروة أغنى 10 مليارديرات في بريطانيا





تم الكشف عن أغنى أغنياء بريطانيا في عام 2025 حيث يملكون 205.28 مليارات جنيه إسترليني وهو ما يعادل "270.70 مليار دولار أمريكي".

واحتفظ العديد من أغنى المليارديرات بأماكنهم، فقد حافظت عائلة هندوجا المليارديرة للعام الرابع على التوالي، بموقعها على رأس قائمة الأثرياء التي تنشرها صحيفة صنداي تايمز ، على الرغم من انخفاض ثروتها الإجمالية.

ويملك جوبي هندوجا وعائلته، الذين يرأسون مجموعة هندوجا الهندية، ثروة تقدر بنحو 35.3 مليار جنيه إسترليني.

وتكشف قائمة هذا العام عن استمرار الاتجاه النزولي في عدد المليارديرات في بريطانيا، حيث انخفض من 165 إلى 156، ويمثل هذا العام الثالث على التوالي من الانخفاض وفق صحيفة اندبندنت.

1. جوبي هندوجا وعائلته - 35.3 مليار جنيه إسترليني

حققت أغنى عائلة في بريطانيا ثروتها من مجموعة هندوجا التي مقرها مومباي، والتي تمتد عبر قطاعات الأعمال بما في ذلك البنوك والتمويل والإعلام والترفيه والطاقة، ولديها حوالي 200 ألف موظف في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، شهدت ثروة العائلة انخفاضًا إلى 35.3 مليار جنيه إسترليني في العام من 37.2 مليار جنيه إسترليني.

2. ديفيد وسيمون روبن وعائلتهما - 26.87 مليار جنيه إسترليني

حقق الأخوان المليارديران ثروتهما من خلال العقارات والتكنولوجيا من خلال شركتهما الخاصة للاستثمار والأسهم Reuben Brothers.

3. السير ليونارد بلافاتنيك - 25.73 مليار جنيه إسترليني

ثالث أغنى رجل أعمال هو رجل الأعمال البريطاني الأمريكي المولود في أوكرانيا والمحب للأعمال الخيرية .

قام بطرح شركة وارنر ميوزيك للاكتتاب العام في الولايات المتحدة في يونيو 2020 بعد شرائها في عام 2011.

4. السير جيمس دايسون وعائلته - 20.8 مليار جنيه إسترليني

اشتهر المخترع ورجل الأعمال الإنجليزي السير جيمس دايسون بتأسيسه لشركة التكنولوجيا دايسون واختراعه المكنسة الكهربائية بدون كيس في سبعينيات القرن العشرين.

ومنذ ذلك الحين انتقل إلى صناعة التجميل، حيث اكتسبت منتجاته من أدوات العناية بالشعر شعبية خاصة.

5. عيدان عوفر – 20.12 مليار جنيه استرليني

هو أحد ابني قطب الشحن سامي عوفر ولديه مصالح في مجال الشحن والطاقة، وحصة تبلغ حوالي 30% في نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم.

6. جاي، جورج، آلانا، وجالين ويستون وعائلتهم - 17.75 مليار جنيه إسترليني

بنت عائلة ويستون معظم ثروتها من خلال الاستثمار في تجارة التجزئة، وتمتلك حصة كبيرة في شركة أسوشيتد بريتش فودز، وشهدت ثروة العائلة ارتفاعًا بأكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني خلال العام الماضي.

7. السير جيم راتكليف - 17.05 مليار جنيه إسترليني

سير جيم راتكليف، أحد مالكي نادي مانشستر يونايتد، هو مؤسس ورئيس شركة المواد الكيميائية العالمية إينيوس، التي تأسست عام 1998.

يتولى رجل الأعمال، المولود في مانشستر، إدارة عمليات كرة القدم في النادي بعد استحواذه على حصة أقلية في فبراير من العام الماضي. وقد واجه انتقادات من الجماهير بسبب قرارات مالية اتخذها النادي، بما في ذلك تسريح مئات الموظفين.

لقد كان في صدارة القائمة سابقًا لكنه تراجع ثلاثة مراكز أخرى في إصدار هذا العام.

8. لاكشمي ميتال وعائلتها - 15.44 مليار جنيه إسترليني

ميتال، المولود في الهند، هو رئيس مجلس إدارة شركة أرسيلور ميتال، وهي شركة متعددة الجنسيات للصلب يقع مقرها الرئيسي في لوكسمبورج وهي أكبر شركة مصنعة للصلب في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

يملك قصوراً في شارع كينسينجتون بالاس جاردنز، أحد أغلى الشوارع في العالم، وهو شريك في ملكية نادي كوينز بارك رينجرز لكرة القدم.

9. جون فريدريكسن وعائلته – 13.68 مليار جنيه إسترليني

جون فريدريكسن هو قطب شحن من مواليد النرويج ويملك ناقلات نفط ولديه استثمارات في تربية الأسماك وسفن الشحن الجاف ومنصات الحفر في المياه العميقة.

10. إيغور وديمتري بوخمان - 12.54 مليار جنيه إسترليني

يعد الأخوان بوخمان من أكبر الصاعدين في قائمة هذا العام بعد أن تضاعفت ثروتهما تقريبًا.

حقق الثنائي الروسي المولد ثروة طائلة من الألعاب المحمولة مثل Gardenscapes وFishdom.