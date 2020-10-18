عودة فعاليات دبي الكبرى تجسيد للتعافي

المصدر: دبي – بشار باغ ووائل اللبابيدي

أعلنت دبي عن عودة تنظيم الفعاليات الكبرى، في الربع الأخير من العام الحالي، في تجسيد حقيقي للتعافي الاقتصادي من جائحة فيروس «كورونا»، وعودة قطاعات الأعمال إلى مزاولة أعمالها، وفقاً للوضع الطبيعي الجديد، الذي أفرزته الجائحة، بما يتضمنه من بيئة صحية احترازية آمنة للمشاركين والزّوار.

وأكد مشاركون، أن عودة تلك الفعاليات، تتجاوز التعافي في دبي، لتؤثر إيجاباً في كافة الأعمال في الإمارات والمنطقة، بحكم المشاركات والزوار القادمين من أنحاء الإمارات والمنطقة.

وتضم أجندة دبي، مجموعة من الفعاليات حتى نهاية العام الجاري، حيث ينظم مركز دبي التجاري العالمي، الدورة الأربعين لمعرض أسبوع جيتكس للتقنية، وهو من بين أكبر ثلاث أحداث مماثلة في العالم، بين 6 - 10 ديسمبر، يرافقه 4 فعاليات تقنية أخرى، تستقطب آلاف المشاركين، وعشرات آلاف الزوار، كما تنظم دبي مهرجانها السنوي للتسوّق من 17 ديسمبر وحتى 30 يناير2021، أما الحدث الأقرب، فهو انطلاق فعاليات القرية العالمية في موسمها الخامس والعشرين 25 الجاري.

وأكت شركات عالمية، تشارك في المعارض والفعاليات التي تستضيفها دبي، عن ثقتها بأن فعالية التقنية الرائدة على مستوى العالم، ستفتح نوافذ جديدة للابتكار، وحل التحديّات الجديدة وغير المعروفة سابقاً، التي تواجه المؤسسات والشركات، خصوصاً بعد الأزمة الصحية العالمية، مؤكدة أن عودة الفعاليات، دليل على التعافي الذي تشهده القطاعات المختلفة في الإمارات والمنطقة.

وشددت على أن «جيتكس» هذا العام، سيكون أكثر إثارة من أي وقت مضى، خصوصاً أن الفعالية ستكشف حلولاً جديدة في صناعة الجيل الخامس والاتصالات، وتقنيات جديدة للعمل وسد ثغرات التواصل المباشر بوسائل التواصل الاجتماعي، والأهم من ذلك، تعزيز عمل وخدمات القطاع الطبي، من خلال ميزات الذكاء الاصطناعي، التي يتم الاعتماد عليها في تشخيص الأمراض، ودعم الأبحاث الجارية لاكتشاف اللقاحات والعلاجات.

وأضافت أن أسبوع جيتكس، يلعب دوراً محورياً في جمع قادة التكنولوجيا والمبتكرين والخبراء معاً، من أجل إجراء محادثات ونقاشات حول الشبكات المستقبلية، والذكاء الاصطناعي، والاقتصادات السحابية والرقمية. ولفتوا إلى أنه من خلال التخطيط الفعال، والعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء وقادة القطاع، فإن الجميع قادر على خلق مسار جديد لمستقبل أفضل، يصل العالم مع بعضه البعض، أكثر من أي وقتٍ مضى.

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