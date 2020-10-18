كريستوفر كوبر: منصة مثالية للقاء عملائنا وشركائنا من المنطقة

قال كريستوفر كوبر، المدير والمدير العام لشركة لينوفو، الشرق الأوسط وأفريقيا المشاركة في «جيتكس» هذا العام: «يعد أسبوع «جيتكس» من أهم الأحداث السنوية على مستوى المنطقة وخارجها بالنسبة للصناعة التكنولوجية، وخصوصاً في هذا العام غير المسبوق، حيث شهدت الكثير من القطاعات تحديات كبيرة بسبب الإغلاق العالمي.

ونحن نثق جداً بأن «جيتكس» يوفر منصة مثالية للقاء بعملائنا وشركائنا من المنطقة، كما يتيح لنا عرض أحدث الحلول التكنولوجية الذكية في العالم، وإعلان مركز دبي التجاري العالمي عن هذه الخطوة ستسمح لقطاع الأعمال ليس فقط التكنولوجيا، وإنما قطاعات أخرى بالعودة إلى المسار الصحيح ومساعدة الشركات على التعافي والاستعداد لمرحلة جديدة، وهذا يتماشى تماماً مع رؤيتنا الاستراتيجية لدعم عملائنا في جميع أنحاء المنطقة والعالم في رحلة التحول الرقمي، من خلال تزويدهم بالأدوات والبنية التحتية التكنولوجية المناسبة، بما يمكنهم من التكيف مع هذه الأوقات غير المسبقة، وأيضاً لمواجهة أي طارئ في المستقبل».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز