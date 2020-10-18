مجد سنان: عودة «جيتكس» دليل على تعافي اقتصاد الإمارات

قال مجد سنان، مدير شركة تريند مايكرو المتخصصة في الأمن السيبراني بالإمارات، إن الانطلاقة المرتقبة لمعرض «جيتكس» دليل على التعافي التدريجي، الذي تشهده القطاعات المختلفة في الإمارات، والذي يعزى إلى إعادة الافتتاح التدريجي والمدروس للأنشطة المختلفة في البلد مع مراعاة عوامل الصحة والسلامة.

وأضاف: «يمثل «جيتكس» بالنسبة لنا المنصّة الأمثل لنشارك أحدث رؤانا حول فنون الأمن الإلكتروني والآليات، التي تتيح للمؤسسات حماية نفسها من التهديدات الإلكترونية في بيئات العمل السحابية، لا سيما خلال الجائحة، التي نعيشها اليوم، والتي يستغلها الكثير من المخترقين لإطلاق هجمات إلكترونية جديدة. وتركز مشاركتنا هذا العام على حلول XDR، التي تتيح للشركات الإماراتية، بما فيها الهيئات الحكومية المؤسسات المالية وشركات الطاقة تعزيز رؤية الأمن الإلكتروني لديها، إذ تقوم هذه الحلول بجمع وتحليل بيانات الأنشطة القادمة من رسائل البريد الإلكتروني والطرفيات والسيرفرات والبيئات السحابية والشبكات، ما يُمكّن فرق مركز العمليات الأمنية من كشف التهديدات والاستجابة لها بدرجة أكثر فعالية وكفاءة».

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