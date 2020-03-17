«المركزي»: لن نتردد في توسيع التحفيز المصرفي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلن معالي مبارك المنصوري، محافظ المصرف المركزي، أن المصرف لن يتردد في توسيع نطاق المحفزات الرامية إلى دعم اقتصاد الإمارات في مواجهة التأثيرات الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس «كورونا»، بعد أن أعلن المصرف الأسبوع الماضي عن حزمة تدابير محفزة تبلغ 100 مليار درهم.

وعن خفض سعر الفائدة في ضوء خطوات التيسير الكمي الهائلة التي أعلن عنها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قال إنه من المفيد لاقتصاد الإمارات خفض سعر الفائدة، خاصة مع انخفاض أسعار النفط العالمية.

وأعلن المصرف، أمس، تخفيض الفائدة على شهادات الإيداع لفترة استحقاق أسبوع واحد بـ 75 نقطة أساس، إثر الخطوة الأمريكية بخفض الفائدة إلى الصفر.

وفور التخفيض سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك «الإيبور»، أمس، أدنى مستوياتها على كل الآجال بشكل غير مسبوق.



