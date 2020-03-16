الأسواق عند أدنى مستوياتها منذ 2013

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية تراجعها في ختام جلسة أمس لتسجل أدنى مستوياتها منذ 2013، مقتفية خسائر باقي الأسواق العربية مع إخفاق خفض طارئ من المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة في تهدئة أسواق المال العالمية.

وهبطت أسعار أسهم 50 شركة مقابل صعود 4 فقط وسط عمليات بيع للأجانب والمؤسسات استهدفت الأسهم القيادية في كافة القطاعات لا سيما البنوك والعقار والاستثمار، واستمر المستثمرون المحليون والخليجيون والعرب في عمليات الشراء لتصيد الفرص مع تداول أسعار الأسهم عند مستويات جاذبة لم تصلها منذ سنوات. وانخفض سوق دبي بنسبة 6.14% عند مستوى 1842.6 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ أبريل 2013، فيما نزل سوق أبوظبي 7.83% إلى مستوى 3548 نقطة بالغاً أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2013، وسط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية في السوقين.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 628.4 مليون درهم، منها 351.4 مليوناً في دبي، و277 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 391 مليون سهم، موزعة بواقع 272.25 مليوناً في دبي، و118.86 مليوناً في أبوظبي، من خلال 8889 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 9.32% مع هبوط «إعمار العقارية» 9.79%، و«إعمار للتطوير» 9.71%، و«إعمار مولز» 10%، و«أرابتك» 9.91%، و«داماك» 9.97%، و«ديار» 6.1%، فيما انخفض قطاع البنوك 5.52% مع تراجع «دبي الإسلامي» 8.5%، و«الإمارات دبي الوطني» 3.43%.

وهبط قطاع الاستثمار 3% على وقع هبوط «دبي للاستثمار» 0.9%، و«سوق دبي المالي» 9.37%، و«شعاع كابيتال» 9.98%، فيما نزل قطاع النقل 4.36% مع تراجع «أرامكس» 5.41%، و«العربية للطيران» 3.7%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط بنحو 108.4 ملايين درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 64 مليون درهم. واقتصرت قائمة الارتفاعات في سوق دبي على سهمين فقط وهما «غلفا للمياه 8.69% و»الإثمار«5.1%، فيما هبطت 3 أسهم بالحد الأقصى 10%، وهي:»إعمار مولز«، و»جي إف إتش«، و»سلامة للتأمين«.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 8.35% مع هبوط»أبوظبي الأول«بالحد الأقصى 10%، و»أبوظبي التجاري«6.44%، و»أبوظبي الإسلامي«4.09%، وانخفض قطاع العقار 9.53% على وقع هبوط»الدار«9.94%، و»رأس الخيمة العقارية«4.76%. ونزل قطاع الاتصالات 9.86% مع نزول سهم»اتصالات«بالنسبة ذاتها.

وهبط قطاع الطاقة 4% متأثراً بتراجع»دانة غاز«6.25%، و»أدنوك للتوزيع«3%. ونزل قطاع الاستثمار 1% مع انخفاض»إشراق«9.73%، و»الواحة كابيتال«1.56%.

وتزعم»الدار«التداولات بسيولة 90 مليون درهم، تلاه»أبوظبي الأول«مستقطباً 75.6 مليونا. ولم يرتفع في سوق أبوظبي سوى سهمين فقط، وهما:»القدرة القابضة«بنسبة 14.76% و»طاقة«1.72%، فيما هبطت 3 أسهم بالنسبة القصوى 10% وهي:»سوداتيل«، و»أبوظبي الأول«، و» رأس الخيمة الوطني".

المؤسسات

واصلت المؤسسات الضغط على الأسواق من خلال عمليات التسييل، بصافي استثمار 132.7 مليون درهم، موزعة بواقع 68.5 مليوناً في دبي، و64.2 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 132.7 مليون درهم، موزعة بواقع 68.5 مليوناً في دبي، و64.2 مليونا في أبوظبي.9.91%-

إفصاحات

- أعلنت شركة سوق دبي المالي، عن استلام طلبات مكتملة من 14 عضواً مرشحاً لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك بعد أن انتهت فترة الترشح في 15 مارس الجاري.

- صادقت الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل على مقترحات مجلس الإدارة، بشأن توزيع أرباح نقدية 25 مليون درهم، بنسبة 25 % من رأس المال، أو ما يعادل 25 فلساً للسهم.

- يجتمع مجلس إدارة «بنك أبوظبي التجاري»، غداً، للنظر في انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.

- تعقد شركة «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض»، اجتماع الجمعية العمومية في 18 أبريل، للنظر في توزيع أرباح نقدية على المساهمين، بنسبة 5 % من رأس المال، بإجمالي 25 مليون درهم.

- قررت شركة «القدرة القابضة»، تغيير مكان انعقاد الجمعية العمومية، ليكون في مبني الشركة في منطقة مجمع الوزارات، وذلك في 25 مارس.

- قرر مجلس إدارة «رأس الخيمة للدواجن»، إطفاء بعض أصول قطاع في القوائم الختامية للعام الماضي.

شراء لاقتناص الفرص مع تداول الأسهم عند مستويات جاذبة