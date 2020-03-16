سوق دبي المالي يغلق قاعة التداول حرصاً على الصحة العامة

المصدر: دبي - البيان

أعلن سوق دبي المالي عن إغلاق قاعة التداول ومكاتب خدمة العملاء مؤقتاً ابتداءاً من اليوم الإثنين ولحين إشعار آخر، وذلك في إطار حرصه على الصحة العامة لكافة المتعاملين والموظفين، ومواكبةً للإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة في الإمارات.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي إن الإغلاق المؤقت لقاعة التداول لا يؤثر بأي حال على استمرار أنشطة التداول في السوق، حيث يمكن للمستثمرين مواصلة نشاطهم كالمعتاد من خلال القنوات الالكترونية والذكية ومن خلال التواصل مع شركات الوساطة المعتمدة في السوق.

كما يمكنهم تقديم طلباتهم ومتابعتها الكترونياً عبر الخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي، والتي يمكن الوصول إليها من خلال تحميل تطبيق الخدمات الذكية لسوق دبي المالي و الموقع الالكتروني.



وأضاف: "في ظل هذا الإجراء المؤقت سيقتصر دخول قاعة التداول في سوق دبي المالي على موظفي شركات الوساطة المعتمدة في السوق ممن تتواجد مكاتبهم داخل القاعة".

وحث السوق المتعاملين على إنجاز معاملاتهم عبر القنوات الذكية التي يوفرها في إطار استراتيجية "البورصة الذكية" التي تواكب رؤية القيادة بشأن التحول الرقمي، بما في ذلك تطبيقات الهواتف الذكية ومنصات الخدمات الالكترونية المتعددة، والتي تتيح لهم متابعة استثماراتهم في السوق وإنجاز معاملاتهم بأعلى درجات السلاسة والفعالية والأمان.

وأشار السركال إلى أن السوق يمتلك الحلول التقنية المتطورة والكفيلة بتزويد المتعاملين في السوق بأفضل الخدمات، حيث أنجز في الأسبوع الماضي وبنجاح كبير تجربة فنية للعمل عن البعد أثبتت قدرته الفائقة على مواصلة القيام بدوره الحيوي أياً كانت المستجدات.