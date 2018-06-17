ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»: "هل يمكن تمويل مشاريع التنمية عن طريق إصدار صكوك استثمار؟"

يجوز تمويل كل مشاريع التنمية الصناعية والتعدينية والاستخراجية ومشاريع البنية التحتية وغيرها عن طريق صكوك المضاربة والمشاركة والاستصناع، ويتميز التمويل بصكوك الاستثمار بأنه تمويل يقوم على حقوق الملكية وليس على الإقراض، ويتحمل فيه حملة الصكوك مخاطر المشروع ويقتسمون مع المضارب أو الشريك المدير عوائده حسب الاتفاق، ولا يحتاج إلى ضمانات؛ لأن الممول يملك المشروع حتى استرداده أو إطفائه.

استفسارات قد تهمك: