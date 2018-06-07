ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: كيف تختار الفندق الذي ستقيم به أثناء السفر؟

هناك مجموعة من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار الفندق منها، عدم الاختيار من خلال مواقع حجز مجهولة أو صفحات فيسبوك غير رسمية. اعتمد على المواقع المشهورة ولا تثق في الصور الداخلية للفنادق الموجودة على المواقع لأنها عادة ما تكون خادعة، ويجب تحديد الميزانية قبل اختيار الفندق.

احجز بنفسك مباشرة إذا كنت تسافر وحدك، واحجز من خلال شركة سياحة إذا كنت تسافر مع عائلتك للحصول على عروض أفضل، كما ينصح باختيار الوقت المناسب للحجز، وتجنّب موسم الذروة للحصول على أفضل الأسعار.

اقرأ أيضاً: