ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»: ما هو «إكسبو لايف»، وما علاقته بـ«إكسبو 2020 دبي» ؟

«إكسبو لايف» هو برنامج ابتكار وشراكة أطلقه «إكسبو 2020 دبي»، وخصصت له 100 مليون دولار لتمويل وتسريع عملية تطوير حلول مبتكرة، تسهم في تحسين حياة البشر وحماية كوكب الأرض.ويشجع برنامج «إكسبو لايف» المشروعات الإبداعية المبتكرة، من خلال تقديم الدعم المادي لها، بالإضافة إلى الاستشارات التي يحتاجها أي ابتكار لمواصلة نجاحه.

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