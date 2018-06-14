ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: ما القيمة الاسمية للسهم؟
تعرف هيئة الأوراق المالية والسلع، القيمة الاسمية للسهم بأنها سعر اعتباري تضعه الشركة للسهم في بداية إنشائه ويوضع هذا السعر على شهادة السهم مطبوعاً في الأمام، والقيمة الاسمية للسهم في العادة لا ترتبط بسعر السهم في السوق، وعادة تكون القيمة الاسمية صغيرة، وربما تتغير القيمة الاسمية عند تقسيم السهم لاحقاً وفق ما تقرره الجمعية العمومية للشركة.
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