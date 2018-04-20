أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأنه بإمكان الشركات تقديم إقراراتها فور انتهاء فترتها الضريبية سواءً كانت شهرية أو ربع سنوية والسداد في وقت لاحق بشرط أن يتم تنفيذ الخطوتين خلال 28 يوماً من انتهاء الفترة الضريبية كحد أقصى.

ورد لـ « الاقتصادي» السؤال التالي من أحد رجال الأعمال: هل يمكن للشركة تقديم الإقرار الضريبي بشكل منفصل عن سداد الضرائب المستحقة؟





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