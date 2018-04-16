ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: هل التسجيل للضريبة المضافة مُستمر من دون توقف؟

أفادت «الاتحادية للضرائب» بأن التسجيل لضريبة القيمة المضافة مستمر من دون توقف سواءً للأعمال الجديدة أو التي تتحول من شريحة غير الخاضعة إلى الخاضعة للضريبة بوصولها إلى حد التسجيل الإلزامي، أو للأعمال المتأخرة عن التسجيل والتي تطبق عليها الإجراءات القانونية عند التسجيل.

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