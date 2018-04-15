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هل يستطيع مالك العقارات استرداد الضريبة على العقار؟

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ورد التساؤل التالي لـ«البيان  الاقتصادي»:  هل يستطيع مالك العقارات استرداد الضريبة على العقار؟

أفادت «الاتحادية للضرائب» بأن مالك المبنى السكني لا يستطيع استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبدها على توريد المبنى السكني المعفي من الضريبة، بينما يستطيع مالك المبنى التجاري استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبدها على توريد المبنى.

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