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ما قانونية عرض أسعار السلع من دون الضريبة؟

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ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»: " ما قانونية عرض أسعار السلع من دون الضريبة؟ "

أفادت «الاتحادية للضرائب»، بمخالفة هذا الإجراء، مؤكدة ضرورة التزام كافة الخاضعين للضريبة بعرض أسعار السلع والخدمات شاملة الضريبة، تجنباً للتعرض للغرامات الإدارية التي يتم فرضها في حال ارتكاب مخالفة عرض الأسعار غير شاملة الضريبة.

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