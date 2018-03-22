ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»: هل عرض أسعار السلع من دون الضريبة قانوني؟
أفادت «الاتحادية للضرائب»، ضرورة التزام كافة الخاضعين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بعرض أسعار السلع والخدمات شاملة الضريبة تجنباً للتعرض للغرامات الإدارية التي يتم فرضها في حال ارتكاب مخالفة عرض الأسعار غير شاملة الضريبة.
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