هل عرض أسعار السلع من دون الضريبة قانوني؟

اجتاحت العالم حمى الاستثمار في العملات الرقمية، وقرأنا العديد من الأخبار عن هوس شراء الـ"بتكوين" وغيرها من العملات الافتراضية في مختلف دول العالم، وخرج علينا العديد من أرباب الاقتصاد والأعمال ما بين مؤيد للاستثمار في هذه العملات،