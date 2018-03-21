ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»:هل هناك دليل إرشادي شامل خاص بضريبة القيمة المضافة؟
أفادت «الاتحادية للضرائب»، بأنه في إطار التزامها بتبني أعلى معايير الشفافية والدقة في تطبيق الإجراءات الضريبية حرصت على توفير عدد كبير من الأدلة والمعلومات الإرشادية الشاملة والقوانين واللوائح التنفيذية على موقعها الإلكتروني بالإضافة إلى توفير كتيبات وأفلام توعية قصيرة توضح إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية.
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