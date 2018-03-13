ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»: ما المعايير الإلزامية التي يجب توافرها في أي فاتورة ضريبية؟

أفادت «الاتحادية للضرائب»، أنه يجب على المسجل عند قيامه بتوريد خاضع للضريبة، أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة، وأن يسلمها للمتلقي، متضمنة عبارة «فاتورة ضريبية»، واسم وعنوان المسجل، ورقم التسجيل الضريبي، واسم وعنوان المتلقي، ورقم التسجيل الضريبي، كما يجب أن تتضمن رقماً تسلسلياً للفاتورة، أو رقماً خاصاً يُمكّن تحديد الفاتورة الضريبية وترتيبها من ضمن مجموعة فواتير، وتاريخ إصدارها.

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