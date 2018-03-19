ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»: كيف يتم التسجيل في النظام الضريبي الخاص بالقيمة المضافة؟
أفادت هيئة الضرائب، أن التسجيل مجاني ومتاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة على مدار الساعة حيث يتعين على الخاضعين للضريبة الدخول إلى الموقع واختيار الخدمات وإنشاء حساب عبر الضغط على «التسجيل»، وبعد الحصول على إيميل التحقق، يتم الضغط على «تسجيل الدخول» لتعبئة الطلب.
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