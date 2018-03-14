ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»: كيف يمكنني التحقق من رقم التسجيل الضريبي لأحد المحال التجارية؟
أفادت «الاتحادية للضرائب»، بأنها أطلقت عبر موقعها الإلكتروني خدمة «تحقق من رقم التسجيل الضريبي» التي تتيح لأي شخص التأكد من صحة الأرقام الضريبية المسجلة على الفواتير وأن التجار ومقدمي الخدمات مسجلون لدى الهيئة.
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