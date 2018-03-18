ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: «ما هي الفترة الزمنية لإصدار رقم التسجيل الضريبي؟»

أفادت «الاتحادية للضرائب»، إن إصدار رقم التسجيل الضريبي من الهيئة قد يتطلب 20 يوم عمل أو أقل، ويتعين على المسجل إرفاق عددٍ من المستندات لإتمام التسجيل منها رخصة الأعمال أو الرخصة التجارية وجواز السفر أو بطاقة الهوية في حال الإقامة في الدولة لكل من مدير الأعمال والمخول بالتوقيع وإثبات تخويل المدير/المخول بالتوقيع وعقد التأسيس أو وكالة عامة/خاصة مصدقة من الكاتب العدل؟

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