ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»: هل من الممكن اعتماد فاتورة ضريبية مبسطة؟
أفادت «الاتحادية للضرائب»، أنه يمكن اعتماد فواتير مبسطة بمعلومات أساسية إذا قلّت قيمة المشتريات عن 10 آلاف درهم، أو في حال كان المشتري فرداً غير خاضع للضريبة ولا يريد فاتورة ضريبية.
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