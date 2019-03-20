تتنافس شكبات الاتصالات والدول حول العالم على تشغيل تقنية الجيل الخامس 5G فائقة السرعة والتي ستغير طريقة الاتصال وستحدث ثورة في هذا القطاع الحيوي لتأتي خلفاً لشبكات الجيل الرابع الحالية G4 والجيل الثالث 3G.

هذه التقنية هيمنت على محاور المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة الذي انعقد في آواخر شهر فبراير في المدينة الأسبانية والتي ستحدث ثورة في عالم الاتصالات المتنقلة حول العالم وستفتح المجال لمزيد من الابتكارات التكنولوجية المذهلة التي سترسم ملامح المستقبل التقني.

إليكم 5 حقائق مدهشة عن تقنية الجيل الخامس

1) أسرع من الجيل الرابع 100 مرة إذ يمكن تحميل فيلم كامل على هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس في غضون ثوانٍ قليلة حيث أن السرعة الجديدة تفوق متوسط سرعة التحميل في شبكات الجيل الرابع بحوالي 65 ألف مرة.

2) ستستفيد عدة قطاعات من هذه التقنية وسيبرز استخداماتها في القطاع الرياضي والصناعي والمصانع ففي المدرجات الرياضية وحلبات السباقات وملاعب كرة قدم سيصبح بإمكان الجمهور الاستمتاع بمشاهدة أدق تقاصيل المباريات من خلال شاشات عرض تستخدم تقنية الجيل الخامس5G.

3) ستصبح شبكات الجيل الخامس متاحة للأفراد في دولة الإمارات بين شهري يوليو وأغسطس 2019.

4) ستستخدم في إكسبو 2020 دبي بمجال التنقل ذاتي القيادة.

5)ستتيح فرصة نقل الشعور باللمس باستخدام أجهزة تكنولوجية عالية الحساسية ، مما يبمكن الأشخاص من تحقيق اتصال طبيعي المستقبل حيث سيصبح بإمكانهم الشعور بالمواد والمحتوى الذي يتواصلون عبره.

وقال أكي أنستاسيو إعلامي في إذاعة راديو 702 في جنوب أفريقيا إن تقنية الجيل الخامس ستحدث ثورة في كل شيء وستؤثر على كل قطاع من الروبوتات إلى التصنيع إلى التحكم بالمناخ.. وكونها سريعة جدا وفترة الانتظار ستكون قليلة فإن كل شيء سيصبح فوري. إن إضافة الذكاء الاصطناعي لهذه التقنية سيغير اللعبة على الدول والشركات التي ستطور وتشغل هذه التقنية.

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