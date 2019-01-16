أمريكيون لم يتلقوا رواتبهم فحصلوا على مئات من أطباق البيتزا

المصدر: دبي-وائل الخطيب

كشف تقرير نشرته صحيفة" بزنس انسايدر": أن المراقبين الجويين الكنديين اشتروا مئات من أطباق البيتزا لزملائهم الأمريكيين الذين لم يقبضوا رواتبهم خلال فترة الإغلاق الجزئي للحكومة.

وقال" بيتر دوفي"، رئيس الرابطة الكندية لمراقبة الحركة الجوية: إن المراقبين الجويين الكنديين في مركز المراقبة في منطقة إيدمونتون أرسلوا البيتزا إلى وحدات المراقبة في أنكوريج ، ألاسكا ، "دون سابق انذار" ، وفقاً للموقع الإعلامي الكندي" جلوبل نيوز."

"ما عرفناه لاحقاً أن أعضاء فريقنا كانوا يشترون أطباق البيتزا بسخاء إلى الزملاء في الولايات المتحدة،” كما قال دوفي لوكالة أسوشيتدبرس.

و"كما هو الوضع الآن، أعتقد أن 36 منشأة استلمت البيتزا من كندا، وهذا العدد يتزايد كل ساعة، وقدر أنه قد تم إرسال 300 طبق بيتزا إلى المراكز الأمريكية بعد ظهر الأحد."

وبحسب الصحيفة الأمريكية: فإن العديد من مراقبي الحركة الجوية نشروا صوراً لكشوفات رواتبهم "بيضاء" على تويتر الأسبوع الماضي وسط إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية الأمريكية.

وبدأ الاغلاق في 22 ديسمبر بعد أن رفض الديمقراطيون طلب الرئيس دونالد ترامب بأن يتضمن مشروع قانون الإنفاق الحكومي لإبقاء الحكومة مفتوحة، لتمويل جدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

يعد هذا الإغلاق الآن الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، حيث لا يضمن 80 ألف موظف حكومي تلقيهم شيكات رواتبهم القادمة.

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