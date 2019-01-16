وجبات سريعة على حساب ترامب بسبب الإغلاق الحكومي!

المصدر: واشنطن - وكالات

أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مأدبة من وجبات الطعام السريعة لفريق جامعي لكرة القدم الأمريكية.

وقال إنه تحمّل نفقات هذه الوجبات بنفسه، بسبب الإغلاق الجزئي المستمر لمؤسسات الحكومة.

وقال ترامب، المعروف بحبه للوجبات السريعة، للصحفيين، إنه قدّم «وجبات من البيتزا و300 شطيرة هامبورغر والكثير من البطاطس المقلية» لفريق كرة القدم بجامعة كليمسون. وأظهرت صورة من داخل البيت الأبيض ترامب مبتسماً خلف طاولة تتوسطها أوانٍ فضية عليها وجبات الهامبورغر من سلاسل مطاعم مثل ماكدونالدز وبيرغر كينغ ووينديز، وسط شمعدانات ذهبية كبيرة. وقال ترامب إنه كان يقدّم «طعاماً أمريكياً رائعاً» للاعبي كرة القدم. وأظهرت صورة أخرى أكواباً بيضاء مملوءة بالبطاطس المقلية.

وأوضح ترامب أن «السبب في قيامنا بهذا هو بسبب الإغلاق.. نريد التأكد من أن كل شيء على ما يرام».

وفي سياق متصل، تعاطف المراقبون الجويون في كندا مع زملائهم في الولايات المتحدة الذين لا يتلقون رواتبهم خلال فترة الإغلاق الجزئي للحكومة، واشتروا لهم مئات من أطباق البيتزا.

وقال بيتر دوفي، رئيس الرابطة الكندية لمراقبة الحركة الجوية،: «إن المراقبين الجويين الكنديين في مركز المراقبة في منطقة إيدمونتون أرسلوا البيتزا إلى وحدات المراقبة في أنكوريج، ألاسكا، دون سابق إنذار، وأعتقد أن 36 منشأة تسلّمت البيتزا من كندا، وهذا العدد يتزايد كل ساعة، وقدّر أنه قد تم إرسال 300 طبق بيتزا إلى المراكز الأمريكية بعد ظهر الأحد».

ونشر العديد من مراقبي الحركة الجوية صوراً لكشوف رواتبهم بيضاء على «تويتر» الأسبوع الماضي.