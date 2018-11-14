"ستاربكس" تعتزم الاستغناء عن 5 بالمئة من الوظائف

المصدر: د ب أ

ذكرت شركة المقاهي الأميركية "ستاربكس" أنها تعتزم خفض 350 وظيفة بمقرها في سياتل وذلك في مجالات تشمل التسويق والابتكار والانتاج والتكنولوجيا وتطوير المتاجر.

وهذا يمثل حوالي 5 بالمئة من القوة العاملة التي لا تعمل في مجال البيع بالتجزئة بالشركة.

ويأتي خفض الوظائف بعد أشهر من دراسة كيفية إعادة الشركة إلى النمو وإيجاد القيمة المضافة للمساهمين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن الرئيس التنفيذي للشركة، كيفن جونسون قوله في رسالة بالبريد الالكتروني للموظفين "بناء الفصل التالي من شركة ستاربكس يتطلب منا التركيز على عدد أقل من الأولويات وتحويل عمل فرقنا الوظيفية لتسريع الابتكار ذي الصلة بزبائنا، مما يلهم شركاءنا ويكون ذا مغزى لعملنا".