ارتفاع ثروة إيلون ماسك بنحو 29 مليار دولار بعد طلبية هيرتز

المصدر: د ب أ

قفزت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك الشخصية بنحو 29 مليار دولار لتبلغ 281 مليار دولار بعد الإعلان عن تقديم شركة تأجير السيارات الأمريكية هيرتز جلوبال هولدنغز أمس الاثنين، طلبا لشراء 100 ألف سيارة كهربائية من شركة تسلا، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت بلومبرغ إنها من بين أكبر المكاسب ليوم واحد في تاريخ مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، وتأتي في المرتبة الثانية بعد المكاسب التي حققها قطب الصين تشونج شانشان بنحو 32 مليار دولار في العام الماضي في اليوم الذي انطلقت فيه شركته للمياه المعبأة في زجاجات، نونجفو سبرينج، إلى العلن.

وارتفع سهم شركة تسلا بنسبة تصل إلى 8ر9٪ أمس الاثنين، بسبب أنباء عن طلبية هيرتز، ودفعها لتتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار. ويرتبط نحو ثلثي صافي قيمة ممتلكات ماسك بشكل مباشر بالأسهم والخيارات في شركة السيارات الكهربائية، التي يعد ماسك هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لها.

من ناحية أخرى، كشفت شركة هيرتز أمس الاثنين، اعتزامها توفير سيارات كهربائية للإيجار لعملائها في أسواقها الرئيسية بالولايات المتحدة ومناطق في أوروبا اعتبارا من أوائل نوفمبر المقبل.

وأشارت بلومبرغ إلى أن تسلا ستورد هذه السيارات خلال الـ 14 شهرا المقبلة، في حين ستكون السيارة تسلا موديل 3 متاحة للتأجير في بعض المناطق خلال الشهر المقبل.

في الوقت نفسه، سيكون في مقدور مستأجري السيارات الكهربائية من هيرتز استخدام محطات الشحن عالي السرعة الخاصة بشركة تسلا إلى جانب اعتزام هيرتز إنشاء شبكة محطات شحن سيارات كهربائية خاصة بها.

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