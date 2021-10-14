النفط يعوّض خسائره السابقة ويعاود الارتفاع

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس معوضة خسائرها السابقة بفضل توقعات بأن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مع اقتراب الشتاء ربما يقود التحول إلى النفط للوفاء بالطلب على الوقود من أجل التدفئة.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 28 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 83.46 دولار للبرميل عند الساعة 0107 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها 0.3 في المئة أمس الأربعاء.

وصعدت كذلك عقود خام غرب تكساس الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 80.66 دولار للبرميل، بعد تراجعها 0.3 في المئة في اليوم السابق.

قال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث في نيسان سيكيوريتيز، "يراهن المستثمرون على أن ارتفاع أسعار الغاز سيشجع محطات توليد الطاقة على التحول إلى النفط مع اقتراب موسم الطلب الشتوي".

كما لاقت الأسعار دعما من مخاوف بشأن شح المعروض بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، سينخفض ​​في العام 2021 أكثر مما كان متوقعا في السابق قبل أن يعاود الارتفاع في 2022.

وقال معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 5.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر، وفقا لمصادر السوق التي اطلعت على بيانات المعهد.

وقالت المصادر إن معهد البترول الأمريكي أفاد أيضا بأن مخزونات البنزين تراجعت 4.6 مليون برميل وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.7 مليون برميل.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاع مخزونات النفط الخام بواقع 700 ألف برميل.

وقلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2021 في أحدث تقرير شهري لها أمس الأربعاء، مع الحفاظ على توقعها لعام 2022.

ومع ذلك، قالت المجموعة إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يمكن أن يعزز الطلب على المنتجات النفطية.

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