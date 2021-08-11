ارتفاع حاد لأسعار النفط

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا حادا خلال تعاملات أمس الثلاثاء بعد تراجعها خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الاقتصادية ارتفاعا للطلب على الوقود في الهند خلال يوليو الماضي.

كما يأمل المتعاملون في سوق النفط تحسن الطلب على الطاقة بشدة في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري إنها تتوقع ارتفاع متوسط استهلاك البنزين في الولايات المتحدة خلال العام الحالي إلى 8ر8 مليون برميل يوميا مقابل 8 ملايين برميل يوميا في 2020. كما تتوقع استمرار تحسن سوق العمل وحركة النقل خلال العام المقبل مما يرفع استهلاك البنزين إلى حوالي 9 ملايين برميل يوميا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط؛ وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، أمس بمقدار 81ر1 دولار أي بنسبة 7ر2% إلى 29ر68 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.

كما ارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 82ر1 دولار؛ أي بنسبة 6ر2% إلى 86ر70 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.

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