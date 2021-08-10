تحقيق في عمليات امتياز "ماكدونالدز"

المصدر: د ب أ

تعتزم سلطات مكافحة الاحتكار في إيطاليا فتح تحقيق في عمليات امتياز شركة ماكدونالدز في إيطاليا، حسبما أفاد مصدر مطلع، مما يجعل سلسلة مطاعم الوجبات السريعة في خطر التعرض لعقوبة مالية.

وتعتزم سلطة مكافحة الاحتكار الإيطالية دراسة الشروط التي وضعتها الشركة لامتيازها، حسبما قال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، والذي أوضح أيضا أنه لا يوجد قرار وشيك وأن النتيجة الأولية قد تستغرق عدة أشهر.

ورفض مصدر في هيئة مكافحة الاحتكار التعليق على هذه القضية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ماكدونالدز قولها في بيان إنها منفتحة على العمل مع السلطات الإيطالية إلا أن الشركة لا تعرف بعد تفاصيل التحقيق.

وأضافت "نحن واثقون من سلامة عملنا ومن الدور الذي قامت به ماكدونالدز وتواصل القيام به لتشجيع ريادة الأعمال ودعم اقتصاد البلاد.

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