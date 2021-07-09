أمريكا تعتزم بيع سندات بـ 120 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل بفئات ثلاث سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 120 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها ثلاثين سنة بقيمة 24 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات الثلاث سنوات والسندات ذات العشر سنوات يوم الاثنين المقبل وفي السندات ذات الثلاثين عاما يوم الثلاثاء المقبل.

كانت الوزارة قد باعت في وقت سابق من الشهر الماضي سندات بقيمة 120 مليار دولار على ثلاث شرائح، وهي سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، وسندات أجلها ثلاثين عاما بقيمة 24 مليار دولار.

وجاء الطلب أعلى قليلا من المتوسط على السندات فئة ثلاث سنوات وأعلى من المتوسط على السندات ذات العشر سنوات وفي حدود المتوسط على السندات ذات الثلاثين سنة.

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