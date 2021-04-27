ارتفاع أرباح "تسلا" ربع السنوية

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة تسلا موتورز أمس الاثنين عن ارتفاع أرباحها للربع الأول من العام مقارنة بالعام الماضي، بما يفوق تقديرات وول ستريت.

وكان الدافع وراء ذلك هو زيادة بنسبة 74% في الإيرادات، مما يعكس نموا قويا في تسليم سياراتها من طرازي "موديل 3" و"موديل واي".

وحققت تسلا، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، أرباحا فى الربع الأول من العام بلغت 438 مليون دولار أو 39ر0% دولار للسهم مقارنة بأرباح العام الماضي التى بلغت 16 مليون دولار أو 02ر0 دولار للسهم.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال هذا الربع بنسبة 74% إلى 39ر10 مليار دولار من 99ر5 مليار دولار العام الماضي.

وكان المحللون قد توقعوا إيرادات بقيمة 29ر10 مليار دولار.

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