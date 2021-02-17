تويوتا تعلق إنتاج 9 مصانع في اليابان بسبب الزلزال

المصدر: رويترز

قالت شركة تويوتا موتور أمس الثلاثاء إنها ستعلق مؤقتا إنتاج السيارات على 14 خطا في تسعة مصانع في اليابان بسبب الزلزال، الذي ضرب شمال شرق اليابان الأسبوع الماضي.

وستتوقف المصانع المحلية في خمس محافظات، بما في ذلك آيتشي، إيواتي، وفوكوؤكا، عن الإنتاج بين الأربعاء والسبت، وبعضها لمدة تصل إلى أربعة أيام.

وتنتج هذه المصانع طرازات مختلفة من سيارات لكزس إلى سيارات هارير الرياضية متعددة الاستخدامات.

وقال متحدث إنه بينما لم يكن للزلزال تأثير كبير على مصانع تويوتا، فقد أثر على بعض موردي شركات صناعة السيارات، مما تسبب في تأخير توريد قطع الغيار.

ولم تكشف الشركة عن عدد المركبات المتضررة.

يذكر أن زلزالا قويا ضرب قبالة ساحل محافظة فوكوشيما يوم السبت الماضي، ما أدى إلى إصابة العشرات وإحداث انقطاع واسع النطاق في التيار الكهربائي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز