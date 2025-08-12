التجارة الرقمية أكثر المشاريع تأسيساً في الإمارات منذ بداية 2025

المقاولات ثاني أكثر الأنشطة بـ 1866 ترخيصاً

كان تأسيس مشاريع التجارة الرقمية هو الأكثر إقبالاً لأصحاب الأعمال بالإمارات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، حيث تجاوز عدد التراخيص التجارية الجديدة للتجارة الرقمية 3500 ترخيص تم منحها منذ بداية العام الجاري.

ووفق قائمة الأنشطة الأكثر ترخيصاً كانت المشاريع الصغيرة هي النمط الأبرز بين كافة المشاريع المرخصة.

ويأتي نشاط حركة التراخيص مواكباً لتطور واضح في قطاع الاقتصاد الوطني وجاذبية كبيرة لأصحاب المشاريع سواء الجديدة مع تدفق رؤوس الأموال وجاذبية العيش في الدولة، إلى جانب تسهيلات عمليات التأسيس وانخفاض كلفة رأس المال.

كذلك، تنشط الشركات القائمة محلياً في استصدار الرخص للتوسع والدخول إلى المشاريع المختلفة والفرص الاستثمارية المتعددة التي يوفرها السوق المحلي.

وجاءت أنشطة المقاولات أكثر الأنشطة ترخيصاً بحوالي 1866 ترخيصاً جديداً خلال الأشهر السبعة.

وجاء بعد ذلك قطاع التجارة الاعتيادية عبر نشاطين رئيسيين أولهما أنشطة التجارة العامة، حيث استحوذت على 1167 ترخيصاً جديداً لتأسيس الشركات ومزاولة الأنشطة خلال تلك الفترة. وكانت حصة أنشطة شركات الاستيراد 893 ترخيصاً.

وأظهرت القائمة عودة نشطة لتأسيس وحدات الأغذية السريعة لقائمة تفضيلات أصحاب قطاع الأعمال وبمعدلات كبيرة للتراخيص الجديدة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث سجلت تراخيص قطاع المشروبات حوالي 730 ترخيصاً جديداً منذ بداية العام.

وحصلت أنشطة خدمة تأجير العقارات وإدارتها على 717 ترخيصاً، فيما كان نصيب أنشطة خدمات صيانة ونظافة المباني 624 ترخيصاً جديداً، بينما سجلت أنشطة نقل المواد العامة سواء بالشاحنات الثقيلة بحوالي 614 ترخيصاً جديداً أو بالشاحنات الخفيفة بإجمالي 588 ترخيصاً جديداً منذ بداية العام الجاري.