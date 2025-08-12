التجارة الرقمية أكثر المشاريع تأسيساً في الإمارات منذ بداية 2025

المقاولات ثاني أكثر الأنشطة بـ 1866 ترخيصاً
ويأتي نشاط حركة التراخيص مواكباً لتطور واضح في قطاع الاقتصاد الوطني وجاذبية كبيرة لأصحاب المشاريع سواء الجديدة مع تدفق رؤوس الأموال وجاذبية العيش في الدولة، إلى جانب تسهيلات عمليات التأسيس وانخفاض كلفة رأس المال.
كذلك، تنشط الشركات القائمة محلياً في استصدار الرخص للتوسع والدخول إلى المشاريع المختلفة والفرص الاستثمارية المتعددة التي يوفرها السوق المحلي.
وجاء بعد ذلك قطاع التجارة الاعتيادية عبر نشاطين رئيسيين أولهما أنشطة التجارة العامة، حيث استحوذت على 1167 ترخيصاً جديداً لتأسيس الشركات ومزاولة الأنشطة خلال تلك الفترة. وكانت حصة أنشطة شركات الاستيراد 893 ترخيصاً.
وحصلت أنشطة خدمة تأجير العقارات وإدارتها على 717 ترخيصاً، فيما كان نصيب أنشطة خدمات صيانة ونظافة المباني 624 ترخيصاً جديداً، بينما سجلت أنشطة نقل المواد العامة سواء بالشاحنات الثقيلة بحوالي 614 ترخيصاً جديداً أو بالشاحنات الخفيفة بإجمالي 588 ترخيصاً جديداً منذ بداية العام الجاري.