6 تحديات تقلص فاعلية الجولات الترويجية «تعميق الأسواق»

-1 تباطؤ حركة الاكتتابات العامة
-2 تراجع مستويات السيولة
-3 توسيع نطاق الجولات لتشمل آسيا والخليج
-4 إضافة قطاعات جديدة
-5 جذب الشركات الحكومية
-6 جذب شرائح جديدة وزيادة تملك الأجانب
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في ملف البيان المخصص لــ "«تعميق الأسواق" تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي :
«تعميق الأسواق».. أداة ضرورية لنجاح الجولات الترويجية.. والبورصات توضح
استطلاع «البيان الاقتصادي»: توسيع ملكية الأجانب يزيد عمق الأسواق
«سوق دبي»: اختيار لندن ونيويورك مدروس ونخطط لتـكرار النجاح في الشرق الأقصى
3 جولات ترويجية مرتقبة لسوق أبوظبي شرقاً وغرباً
حرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا