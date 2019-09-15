6 تحديات تقلص فاعلية الجولات الترويجية «تعميق الأسواق»

-1 تباطؤ حركة الاكتتابات العامة

-2 تراجع مستويات السيولة

-3 توسيع نطاق الجولات لتشمل آسيا والخليج

-4 إضافة قطاعات جديدة

-5 جذب الشركات الحكومية

-6 جذب شرائح جديدة وزيادة تملك الأجانب

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في ملف البيان المخصص لــ "«تعميق الأسواق" تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي :

«تعميق الأسواق».. أداة ضرورية لنجاح الجولات الترويجية.. والبورصات توضح

استطلاع «البيان الاقتصادي»: توسيع ملكية الأجانب يزيد عمق الأسواق

«سوق دبي»: اختيار لندن ونيويورك مدروس ونخطط لتـكرار النجاح في الشرق الأقصى

3 جولات ترويجية مرتقبة لسوق أبوظبي شرقاً وغرباً

حرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا