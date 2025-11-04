500 مليون دولار تكلفة «ترامب تاور» في بلغراد

قدم حزب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الحاكم، مشروع قانون خاص يهدف إلى تسريع تنفيذ مشروع عقاري ضخم مدعوم من جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على موقع تاريخي في وسط العاصمة بلغراد.

ويهدف مشروع القانون، الذي أُحيل إلى البرلمان لمناقشته بدءاً من اليوم، إلى تسهيل تنفيذ خطة بقيمة 500 مليون دولار لشركة «أفينيتي بارتنرز» المملوكة لكوشنر، لبناء فندق «ترامب تاور» ومجمع سكني فاخر في قلب بلغراد، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ويقول الحزب التقدمي، الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان، إن المشروع يجب أن يعتبر أولوية وطنية تكتسب أهمية خاصة لـ«التنمية الاقتصادية الشاملة»، بحسب مسودة نُشرت على موقع البرلمان الأحد.

ويأتي التحرك لتسريع المشروع في وقت يواجه فيه ألكسندر فوتشيتش احتجاجات مناهضة للحكومة منذ نحو عام، إلى جانب أزمة طاقة محتملة نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة «إن آي إس/ إيه دي» للنفط في نوفي ساد بسبب ملكيتها الروسية.